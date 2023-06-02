Голову знайшли у смітнику: в Одесі чоловік жорстоко вбив та розчленував власну матір

Зловмисник завдав жінці множинні удари сокирою по голові, а коли та впала на підлогу, задушив її

В Одесі, де напередодні серед білого дня сталася стрілянина, правоохоронці розкрили жорстоке убивство, яке здійснив місцевий житель.

Про деталі страшного інциденту розповіли у ГУ Нацполіції області.

Згідно інформації правоохоронців, вночі 30 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста в сміттєвому контейнері виявлено голову жінки. Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили і решту частин тіла небіжчиці, розкиданих по іншим сміттєвим контейнерам.

Менш ніж за добу працівники поліції встановили особу загиблої, місце скоєння злочину та розшукали і затримали фігуранта справи.

Зокрема, було встановлено, що під час сварки 39-річний зловмисник завдавав матері множинні удари сокирою по голові, а коли та впала на підлогу, задушив її. Переконавшись, що жінка померла, підозрюваний у ванній кімнаті розчленував її тіло, розфасував частини по пакетах та пішов додому. Наступного дня він повернувся на місце скоєння злочину, забрав згортки та розклав їх по смітниках на одній з сусідніх вулиць.

"За наявністю достатніх доказів, які вже зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. На обрання запобіжного заходу 39-річний чоловік очікує в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі", — говориться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини та мотиви злочину. Також в рамках досудового розслідування буде проведено низку експертиз, зокрема судово – медичну, яка встановить точну причину смерті жінки та судово-психіатричну, яка визначить стан осудність чоловіка.

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