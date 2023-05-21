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Бив, душив і завдав 10 ударів ножем: під Одесою молодик позбавив життя жінку, яка була для нього "як матір"

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Будинок, де було скоєне вбивство Новина оновлена 21 травня 2023, 01:00
Будинок, де було скоєне вбивство

Зрозумівши жахливість свого вчинку, вбивця накрив тіло жертви ковдрою, втік і позбувся речових доказів

В Одеській області поліцейські затримали 24-річного місцевого жителя за жорстоке вбивство жінки, яка піклувалася про нього, як про рідного сина.

Про це говориться в повідомленні обласного управління Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що потерпіла кілька місяців проживала у будинку своїх знайомих в одному з сіл області і наглядала за їх господарством.

14 травня до неї прийшов знайомий молодий чоловік із проханням позичити гроші. Отримавши відмову, гість обурився, і між жінкою та молодиком спалахнула сварка.

В ході суперечки чоловік почав душити знайому, бив по голові побутовим приладдям і наніс понад десять ударів ножем.

Зрозумівши, що вбив жінку, він накрив її тіло ковдрою, втік і позбувся свого скривавленого одягу та ножа.

Тіло вбитої виявив три дні потому родич власників оселі та негайно викликав поліцію. Правоохоронці за лічені години встановили правопорушника, який зізнався у скоєному, зазначивши, що потерпіла була йому як прийомна мати, але в розпалі суперечки він надто розлютився.

Під час поверхневого огляду фігуранта в його кишені поліцейські виявили пакунок з кристалічною речовиною, схожою на наркотичний засіб "сіль", а в його оселі – речові докази причетності до вбивства жінки. Також з'ясувалося, що відносно нього на розгляді Суворовського районного суду міста Одеси знаходиться обвинувальний акт за крадіжку, а сам чоловік не з'являвся на судові засідання, через що був оголошений у розшук.

"За наявністю достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (вбивстві), що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За клопотанням правоохоронців, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з санкцією згаданої статті, молодикові загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу, яка і встановить точну причину смерті.

Триває слідство.

Раніше повідомлялося про жорстоке вбивство під Кривим Рогом, де жінку тяжко побили табуретом і підрізали, а потім з метою знищення доказів підпалили будинок.

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#Побиття #Одеська область #Вбивство