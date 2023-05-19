Отримав переломи ніг, рук, кісток черепа та ребер: на Київщині батько забив до смерті сина-малюка

Після тяжкого побиття чоловік залишив трирічного хлопчика лежати на дорозі

В Київській області стався прикрий і сумний випадок: місцевий житель тяжко побив трирічного сина – від отриманих травм той помер у реанімації.

Деталі жахливого інциденту повідомили у Офісі генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Обухівської окружної прокуратури засуджено чоловіка за умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст.115 КК України)", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Прокурори у суді довели, що у грудні 2019 року в одному із сіл Обухівського району по дорозі додому батько побив 3-річного сина через те, що той вередував. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік наніс дитині численні удари по різних частинах тіла і залишив на дорозі.

Згодом хлопчика побачили перехожі, які викликали медиків.

На жаль, від отриманих травм – переломів ніг, рук, кісток черепа та ребер — малюк помер у реанімаційному відділені лікарні.

Суд призначив синовбивці покарання – 15 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений знаходиться під вартою.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік позбавив життя сусіда і "сховав" його тіло на балконі.