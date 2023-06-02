Голову нашли в мусорном баке: в Одессе мужчина жестоко убил и расчленил собственную мать

Злоумышленник наносил женщине множественные удары топором по голове, а когда та упала на пол, задушил ее.

В Одессе, где накануне среди белого дня произошла стрельба, правоохранители раскрыли жестокое убийство, которое совершил местный житель.

О деталях ужасного инцидента рассказали в ГУ Нацполиции области.

Согласно информации правоохранителей, ночью 30 мая в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города в мусорном контейнере обнаружен голова женщины. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские обнаружили и остальные части тела покойницы, разбросанные по другим мусорным контейнерам.

Менее чем через сутки сотрудники полиции установили личность погибшей, место совершения преступления, а также разыскали и задержали фигуранта дела.

В частности, было установлено, что во время ссоры 39-летний злоумышленник нанес матери множественные удары топором по голове, а когда та упала на пол, задушил ее. Убедившись, что женщина умерла, подозреваемый в ванной расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пошел домой. На следующий день он вернулся на место совершения преступления, забрал свертки и разложил их по помойкам на одной из соседних улиц.

"По наличию достаточных доказательств, которые уже собрали полицейские, следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Избрание меры пресечения 39-летний мужчина ожидает в изоляторе временного содержания. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Также в рамках досудебного расследования будет проведен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, которая установит точную причину смерти женщины и судебно-психиатрическую, которая определит состояние вменяемости мужчины.

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