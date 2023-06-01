В Одесі серед білого дня відкрили стрілянину, повідомляється про загиблих і поранених: відео, подробиці (оновлено)

Відомо про як мінімум одного загиблого та ще двох поранених

В Одесі серед білого дня сталася стрілянина. Вона забрала життя як мінімум однієї людини.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на повідомлення в мережі.

Як стало відомо, інцидент стався у районі Київського ринку. За словами очевидців, відомо про як мінімум одного загиблого та ще двох поранених.

Інформацію про постраждалих, до речі, вже підтвердили і правоохоронні органи.

"Наразі на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються", — йдеться у повідомленні.

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Тим часом місцеві паблики у соціальних мережах стверджують, що це могла бути не стрілянина, а людей у машині розстріляли.

"За словами очевидців, вогонь по BMW відкрили з Range Rover. Після того, як двох людей було поранено, пасажир, який сидів на задньому сидінні бмв, відкрив вогонь у відповідь", — стверджують місцеві паблики.

Іншої офіційної інформації з приводу того, що сталося, поки не надходило.

Оновлено: у поліції повідомили, що другий постраждалий, який перебував у салоні BMW, загинув у кареті швидкої допомоги.

"Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях", — уточнюють поліцейські.

Тим часом у місцевих Telegram каналах також ходить версія про побутовий конфлікт. Нібито чоловік застав дружину з коханцем і розстріляв обох.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі поліцейські відкрили вогонь по водію автомобіля.

Також ми повідомляли, що у Петербурзі 16-річний учень приніс зброю до школи, розташованої на проспекті Науки, після чого почав стріляти з нього на вулиці, а потім і у приміщенні навчального закладу.