Все почалося з шахів: у Києві чоловік зарізав власного батька

Під час конфлікту зловмисник наніс два смертельних удари ножем в груди рідній людині

У Подільському районі столиці, в квартирі на вулиці Копилівській було виявлено тіло 72-річного киянина зі слідами насильницької смерті.

Вивчаючи деталі інциденту, правоохоронці установили, що вбивця – рідний син чоловіка, повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Виявилося, що у той злощасний вечір батько й син зустрілись для гри в шахи, супроводжуючи процес розпиттям спиртних напоїв.

У подальшому, між родичами виник раптовий конфлікт, під час якого 42-річний чоловік кухонним ножем двічі вдарив батька у груди, спричинивши йому смертельні поранення. Потерпілий помер до приїзду лікарів.

Фігуранту було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали всю необхідну доказову базу та наразі скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до Подільського суду міста Києва.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про те, що під Одесою молодий чоловік позбавив життя жінку, завдавши їй десять ударів ножем.