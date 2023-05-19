Получил переломы ног, рук, костей черепа и ребер: в Киевской области отец забил до смерти сына-малыша

После тяжелого избиения мужчина оставил трехлетнего мальчика лежать на дороге

В Киевской области произошел досадный и печальный случай: местный житель тяжело избил трехлетнего сына – от полученных травм мальчик умер в реанимации.

Детали ужасающего инцидента сообщили в Офисе генерального прокурора.

"При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Обуховской окружной прокуратуры осужден мужчина за умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст.115 УК Украины)", - говорится в сообщении правоохранителей.

Прокуроры в суде доказали, что в декабре 2019 года в одном из сел Обуховского района по дороге домой отец избил 3-летнего сына из-за того, что тот капризничал. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес ребенку многочисленные ушибы по разным частям тела и оставил на дороге.

Впоследствии мальчика увидели прохожие, вызвавшие медиков.

К сожалению, от полученных травм – переломов ног, рук, костей черепа и ребер – малыш скончался в реанимационном отделении больницы.

Суд назначил сыноубийце наказание – 15 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина лишил жизни соседа и "спрятал" его тело на балконе.