Ґвалтівників залишили на волі: на Закарпатті суд відмовив у обранні запобіжного заходу кривдникам неповнолітньо

Суд без виклику сторін розглянув клопотання і не задовольнив його

В Закарпатській області відбулося засідання обласного апеляційного суду, який розглянув клопотання прокуратури у резонансній справі про групове зґвалтування неповнолітньої, але так і не взяв ґвалтівників під варту.

Поро це повідомили у юридичній фірмі "Міллер", яка виступила на стороні захисту інтересів постраждалої дівчини.

Юристи відмітили, що здивовані рішенням апеляційного суду.

"Суд без виклику сторін розглянув клопотання і не задовольнив його. При цьому сам послався на главу 18 КПК України, у якій чітко зазначено, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, обвинуваченого, його захисника. Але ані позиція прокурора щодо ризиків, ані думка обвинувачених, суду, ймовірно, не була цікавою", — зазначають юристи.

Прокуратура ж наполягала на необхідності застосувати запобіжний захід через ризики, що обвинувачені будуть переховуватись від суду, щоб уникнути відповідальності, адже живуть вони максимально близько до кордону, не підлягають мобілізації і не мають заборони на перетин державного кордону, бо є неповнолітніми. Також вони досить добре знають місцевість, щоб перетнути кордон поза КПП. Ймовірно, коли їм загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі, підстави переховуватись є.

Крім того, кривдники можуть тиснути на потерпілу і свідків змінити показання, так як всі знаходяться в одному населеному пункті.

"На відміну від першої інстанції, де обвинувачені розуміли, що, ймовірно, їх звільнять від відбування покарання умовно, зараз ситуація змінилась. Адже і сама прокуратура висловила свою категоричну позицію: обрати реальне відбування покарання. Тому ризики є абсолютно обгрунтовані. А позиція суду щодо недоцільності застосування будь-якого запобіжного, досить суперечлива", — йдеться у повідомленні компанії Міллер.

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2021 року в селі Верхні Ворота троє підлітків запросили знайому школярку до підвалу, а потім гвалтували її і знімали ан відео, яке потім оприлюднили в інтернеті. Так як дівчина жила з бабусею (батьки були на заробітках), то саме бабуся звернулася до поліції аж через три тижні після самого факту згвалтування, коли вже відео зі сценами згвалтування гуляло інтернетом. Суд виніс вирок гвалтівникам -5 років умовно з іспитовим терміном 2 роки. Згодом стали відомі подробиці. Виявляється, у дівчинки не було адвоката і її захищала в суді соціальна служба захисту дітей місцевої сільради. А у цій соціальній службі працює мама одного із гвалтівників. У свою чергу, в прокуратурі Закарпатської області спочатку заявили, що не будуть оскаржувати вирок суду.

Однак справа викликала значний резонанс. Захистити честь дівчини взялися кращі адвокати України. Цим випадком зацікавилися і в органах влади. Скоріше за все, саме резонанс змусив органи прокуратури змінити своє рішення. Також стало зрозумілим, чому прокуратура не хотіла оскаржувати вирок суду, адже це була ініціатива прокурора перевести звинувачення гвалтівникам на більш поблажливу статтю. Згодом у прокуратурі Закарпатської області повідомили, що прокуратура таки подала апеляцію на рішення суду з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції. І ось засідання Закарпатського апеляційного суду відбулося, але ґвалтівників так і не взяли під варту.

"Наразі наші адвокати готуються до судових засідань, адже ми переконані, що за подібні злочини кривдники мають нести реальне покарання", — запевнили захисники постраждалої дівчини.

Нагадаємо, що у резонансній справі найбільше уваги привернула суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич, яка звільнила звинувачених від відповідальності, засудивши їх до двох років умовно. При цьому справу провели за статтею 153 Кримінального кодексу України про сексуальне насильство, вчинене без проникнення, тоді як очікувалася стаття 152 про зґвалтування, за якою передбачено суворіше покарання.