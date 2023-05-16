Не пожаліли навіть 4-річну дитину: на Чернігівщині жорстоко вбили сім'ю киян (фото)

Злочинців уже знайшли та затримали

Поліцейські розкрили чергове жорстоке вбивство в Україні. Жертвами банди зловмисників стала ціла родина киян.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівщини.

Як стало відомо, злочин стався 14 травня. Саме тоді до правоохоронних органів надійшло повідомлення про зникнення родини киян. Подружжя разом із чотирирічною дитиною поїхало на Чернігівщину для купівлі автомобіля, після чого зв’язок із ними обірвався.

На пошуки поліцейські кинули максимальну кількість особового складу, але на жаль, як виявилось, усі вони були вбиті. Завдяки зібраним доказам правоохоронцям вдалося відтворити події цієї фатальної доби:

"Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад", — йдеться у повідомленні.

Зловмисники розстріляли автомобіль із сім’єю киян, а потім підпалили його, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік місця скоєння злочину.

Наразі поліцейські вже встановили та затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього 4-річного сина. Під час невідкладних обшуків у будинках зловмисників вилучили докази.

Відкрито кримінальне провадження. Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві чоловік позбавив знайомого життя, вдаривши його 25 разів ножем.

Також ми повідомляли, що у Кривому Розі чоловік позбавив життя рідної людини.