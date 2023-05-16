Не пожалели даже 4-летнего ребёнка: на Черниговщине жестоко убили семью киевлян (фото)

Преступников уже нашли и задержали

Полицейские раскрыли очередное жестокое убийство в Украине. Жертвами банды злоумышленников стала целая семья киевлян.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговщины.

Как стало известно, преступление произошло 14 мая. Именно тогда в правоохранительные органы поступило сообщение о пропажи семьи киевлян. Супруги вместе с четырехлетним ребенком уехали на Черниговщину для покупки автомобиля, после чего связь с ними оборвалась.

На поиски полицейские бросили максимальное количество личного состава, но к сожалению, как оказалось, все они были убиты. Благодаря собранным доказательствам правоохранителям удалось воссоздать события этих роковых суток:

"Полицейские установили, что супруги решили купить автомобиль у знакомого на Черниговщине. С собой они взяли большую сумму для покупки и вместе с сыном отправились за автомобилем. Узнав, что киевляне везут с собой деньги, их 22-летний знакомый спланировал убийство и вооруженное нападение", — говорится в сообщении.

Злоумышленники расстреляли автомобиль с семьей киевлян, а затем подожгли его, чтобы скрыть следы преступления. Тела убитых они зарыли неподалеку от места совершения преступления.

В настоящий момент полицейские уже установили и задержали трех фигурантов, которые обоснованно подозреваются в убийстве 30-летнего мужчины, 28-летней женщины и их 4-летнего сына. В ходе проведения неотложных обысков в домах злоумышленников изъяли доказательства.

Открыто уголовное производство. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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