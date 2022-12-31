Убил сестру гвоздодером: в Виннице осудили мужчину, который поглумился над родным человеком
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Смерть женщины наступила в результате закрытой тупой травмы живота
В страдающей от бесчинств хулиганов Виннице городской суд вынес приговор мужчине, который с особой жесткостью лишил жизни родную сестру.
О подробностях дела рассказывается на странице учреждения.
Отмечается, что само убийство произошло еще в 2019 году во время распития братом и сестрой спиртных напитков. Данный процесс, как иногда бывает, привел к ссоре, в ходе которой мужчина в порыве гнева решил убить сестру. Он нанес женщине два удара по туловищу в области почек, от чего та упала на пол.
После этого злоумышленник "обнажил нижнюю часть тела потерпевшей, взял металлический гвоздодер и ввел его в задний проход женщины, ударив по свободному концу". В результате металлический предмет полностью вошел в тело потерпевшей, причинив телесные повреждения, от которых она умерла.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате закрытой тупой травмы живота, сопровождавшейся повреждением внутренних органов малого таза.
Суд тщательно исследовал все предоставленные сторонами доказательства и по результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о не менее шокирующем случае: в Харьковской области мужчина убил жену, которая была на 7-м месяце беременности.