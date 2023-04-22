Бил по лицу, а затем задушил: ночная встреча мужчины и женщины под Винницей завершилась трагедией

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник загрузил тело потерпевшей в ее же автомобиль, вывез за город и бросил, присыпав ветками.

В Винницкой области, где раньше мужчина жестоко лишил жизни родную сестру, произошла новая трагедия: местный житель приехал в гости к знакомой и лишил ее жизни во время спора.

О деталях инцидента сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"По предварительной информации, подозреваемый приехал к потерпевшей домой в поселок Кирнасовку в ночь с 13 на 14 апреля. Во время общения между ними возник спор, который впоследствии перерос в конфликт. Мужчина сначала ударил потерпевшую по лицу, а затем, когда она упала на землю, начал ее душить", — говорится в сообщении.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник загрузил тело потерпевшей в ее же автомобиль и вывез на окраину Тульчина, где прикидал землей и ветками. Затем отогнал автомобиль на 20 км от дома потерпевшей и оставил.

"В результате комплекса розыскных мероприятий и совместной работы работников Тульчинского райотдела полиции, следователей, криминалистов и оперативников областного главка полиции Винницкой области были найдены неопровержимые доказательства причастности 28-летнего жителя Тульчина к смерти 26-летней потерпевшей", — сообщили правоохранители.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении и суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Ранее сообщалось о том, что в Ровенской области мужчина из-за ревности лишил жизни 21-летней девушку и спрятал ее тело в подвале.