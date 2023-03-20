Била сокирою та ножем: донька позбавила життя рідну матір, і навіть не пам'ятає причину сварки

Вбита була лежачою хворою і не могла захистити себе від доньки

В Житомирській області, де нещодавно розглядався випадок вбивства батьком рідної дитини, суд виніс рішення по ще одній справі, фігурантами якої стали кровні родичі – мати та донька.

Деталі інциденту повідомили у обласній прокуратурі.

"За публічного обвинувачення Коростенської окружної прокуратури місцеву жительку засуджено за умисне вбивство своєї матері (ч. 1 ст. 115 КК України). Вироком суду її позбавлено волі строком на 9 років", — говориться у повідомленні.

Згідно інформації правоохоронців, трагічна подія сталася у жовтні 2021 року, в одному із сіл Коростенського району, де 49-річна обвинувачена проживала в будинку з рідною матір’ю та своїм співмешканцем. Обоє зловживали алкоголем.

Того дня горе-донька також неодноразово вживала різні алкогольні напої та пиво. А ввечері, не пам’ятаючи причини, вчинила суперечку з 79-річною матір’ю, лежачою хворою.

Розізлившись на літню жінку, підозрювана схопила сокиру та кухонний ніж, і завдала матеріі численних жорстоких ударів. Від отриманих поранень літня жінка померла.

Вину у суді обвинувачена не визнала та намагалася викласти свою версію подій того вечора.

Однак суд, вивчивши надані стороною обвинувачення докази, призначив реальне покарання.

Раніше повідомлялося про ще одне резонансне вбивство в Житомирській області – друг сім'ї позбавив життя відому кондитершу.