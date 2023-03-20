Била топором и ножом: дочь лишила жизни родную мать, и даже не помнит причину ссоры

Убитая была лежачей больной и не могла защитить себя от дочери

В Житомирской области, где недавно рассматривался случай убийства отцом родного ребенка, суд вынес решение по еще одному делу, фигурантами которого стали кровные родственники – мать и дочь.

Детали инцидента сообщили в областной прокуратуре.

"При публичном обвинении Коростенской окружной прокуратуры местная жительница осуждена за умышленное убийство своей матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Приговором суда она лишена свободы сроком на 9 лет", — говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, трагическое событие произошло в октябре 2021 года, в одном из сел Коростенского района, где 49-летняя обвиняемая проживала в доме с родной матерью и своим сожителем. Оба злоупотребляли алкоголем.

В тот день горе-дочь также неоднократно употребляла разные алкогольные напитки и пиво. А вечером, не помня причины, устроила спор с 79-летней матерью, лежащей больной.

Разозлившись на пожилую женщину, подозреваемая схватила топор и кухонный нож, и нанесла материи многочисленные жестокие удары. От полученных ранений пожилая женщина скончалась.

Вину в суде обвиняемая не признала и пыталась изложить свою версию событий того вечера.

Однако суд, изучив предоставленные стороной обвинения доказательства, назначил реальное наказание.

Ранее сообщалось о еще одном резонансном убийстве в Житомирской области – друг семьи лишил жизни известную кондитершу.