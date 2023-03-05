Забив до смерті рідну матір і погрожував поліцейському ножем: на Закарпатті суд виніс вирок місцевому жителю

У суді обвинувачений заперечував свою провину і висував власну версію події

У Закарпатській області, де у грудні чоловік убив бензопилою свого дядька, суд засудив до 8 років позбавлення волі місцевого жителя за завдання матері тяжких тілесних ушкоджень, від яких вона згодом померла.

Про це йдеться у повідомленні Закарпатської обласної прокуратури.

Незважаючи на те, що події відбувалися ще у вересні 2016 року, у суді прокурор зміг довести, що під час сварки з матір’ю обвинувачений завдав їй кількох ударів, від яких жінка згодом померла.

Перед смертю мати розповіла, що син бив її неодноразово, проте вона намагалася не "виносити сміття з хати" і приховувала дані факти від правоохоронних органів.

За кілька днів після смерті жінки дільничний інспектор поліції прийшов до закарпатця з метою вивчення обставин справи, але той зустрів його у стані алкогольного сп’яніння з кухонним ножем у руках, погрожуючи позбавити життя.

У суді обвинувачений свою провину повністю заперечував та розповідав власну версію подій. Проте суд визнав зібрані стороною звинувачення докази як такими, що повністю підтверджують провину чоловіка в скоєному злочині. Через деякий час вирок має набути чинності.

Розповідаючи про подію, у прокуратурі зазначають, що у 2017 році чоловіка вже засудили по цій справі, але тоді апеляційний суд скасував вирок і призначив новий судовий розгляд, який і завершився винесенням зазначеного вироку.

Раніше повідомлялося про жорстоке вбивство під Рівним, де хлопець забив молотком до смерті 17-річну дівчину.