Росіянка намагалася вбити українку, щоб жити за її паспортом: кримінальна історія зі США

Жінка хотіла привласнити собі чужі документи та чуже життя – виявилося, що подібне вона робила раніше

Поки Сполучені Штати докладають багато зусиль для того, щоб допомогти Україні, росіяни, які проживають в Америці, з не меншою завзятістю намагаються нашкодити українцям. Такий висновок напрошується із судової справи, вердикт щодо якої було винесено минулого четверга в Нью-Йорку.

Цього дня суд визнав росіянку Вікторію Насирову винною в тому, що вона намагалася в далекому 2016 році вбити українку Ольгу Цвік з метою вкрасти її особу, розповідає ВВС News.

Видання зазначає, що у зазначеному році Насирова, якій було 47 років, і Цвік (їй було на той момент на 12 років менше), були в чомусь схожі зовні: у них було темне волосся, однаковий колір шкіри і обидві говорили російською. Можливо, це й підштовхнула зловмисницю до її згубних дій.

Насирова (ліворуч) та Цвік у 2016 році

Намагаючись виконати свій недобрий план, росіянка Насирова прийшла до косметолога Ольги Цвік і пригостила її шматком чізкейка, який містив велику дозу заспокійливого.

Спочатку вона з’їла два шматочки сама, а третій, отруєний, запропонувала Цвік. Коли косметолог-українка спробувала отруєне російське частування, її почало нудити, і жінка прилягла.

"Перед тим, як Цвік знепритомніла, вона побачила, що підсудна ходила її кімнатою", — заявила в суді Мелінда Кац, прокурор округу Квінс.

Наступного дня подруга Ольги знайшла її непритомною і переодягнутою в мереживну білизну. При цьому по кімнаті були розкидані пігулки – так у голлівудських фільмах створюють враження, що людина намагалася вчинити самогубство.

Проте, українка Ольга Цвік вижила, але коли повернулася з лікарні, то виявила, що у неї вкрали паспорт громадянки України та дозвіл на роботу в США. Крім того, зникли коштовності та близько 4000 доларів готівкою.

Вона написала заяву до поліції та передала правоохоронцям залишки десерту, який приносила росіянка – у ньому було виявлено феназеп, сильний заспокійливий засіб.

Розглянувши всі деталі справи, суд присяжних визнав Насирову винною у спробі вбивства людини.

"Присяжні побачили в діях підсудної обман та злочинну схему ", — заявила прокурор Мелінда Кац.

Насировій загрожує до 25 років за ґратами, але точний термін ув’язнення буде визначено наступного місяця.

У ході слухань було з’ясовано, що у росіянки вже не вперше виникають проблеми із законом: у 2015 році Інтерпол видав припис до її арешту за вбивство жінки в росії та розкрадання її заощаджень. Також Насирову звинувачують у зберіганні наркотиків та пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств.

Раніше повідомлялося про іншу "закордонну" кримінальну справу, де фігурували українці: у Польщі двоє чоловіків убили один одного в бійці, однією з причин якої могли стати ревнощі.