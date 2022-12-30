Была на седьмом месяце: в Харьковской области мужчина убил беременную жену

Зная, что жена находится в положении, мужчина избивал ее руками и ногами по всему телу

В Харьковской области, где ранее мужчина зарезал возлюбленную, нанеся ей 18 ударов ножом, вынесен приговор по еще одному криминальному делу.

О сути конфликта рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Согласно сообщению прокуроров, им удалось доказать в суде, что смерть местной жительницы в сентября 2020 года произошла из-за избиения ее мужем.

"В сентябре 2020 года мужчина находился дома со своей женой, которая была на 7 месяце беременности. Однако … между супругами возникла ссора… Мужчина начал избивать жену руками и ногами по всему телу. От полученных травм женщина умерла вместе с ребенком, который носил под сердцем", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2020 году обвиняемый был осужден по еще одному делу и должен был отбывать наказание в виде 200 часов общественных работ, от отбывания которого уклонился.

В итоге коллегия судей Змиевского районного суда Харьковской области признала мужчину виновным по факту умышленного убийства беременной женщины (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и по факту уклонения от наказания, не связанного с лишением свободы (ч. 2 ст. 389 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В настоящее время длится срок его апелляционного обжалования.

Ранее сообщалось о том, что ссора между мужчинами в Днепропетровской области завершилась убийством, после которого убийца прятал тело своей жертвы в яме за домом.