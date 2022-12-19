Убил и сбежал в россию: под Харьковом мужчина зарезал возлюбленную, нанеся ей 18 ударов ножом
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Словесная перепалка переросла в конфликт между супругами
В Харьковской области произошло убийство женщины, притом в совершении злодеяния подозревают человека, который долгое время считался гражданским мужем убитой.
Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
"Досудебным расследованием установлено, что в селе Караван Харьковского района … подозреваемый, находясь дома с 51-летней бывшей сожительницей, начал ссориться с ней", — говорится в сообщении.
Однако словесная ссора переросла в конфликт между бывшими гражданскими супругами, в ходе которого мужчина схватил лежащий на столе кухонный нож и нанес женщине 18 ударов в область шеи, грудной клетки, живота и конечностей.
"Пострадавшая упала на пол и умерла на месте. Ее тело обнаружил сосед и сообщил правоохранителям", — говорится в сообщении.
После совершения убийства злоумышленник бежал в Белгородскую область рф. Ему заочно уведомлено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
Ранее сообщалось о другой кровавой драме, которая разыгралась под Днепром: там женщина убила мужа, ударив его несколько раз в сердце ножом.