Убийственное гостеприимство: под Ровно хозяин дома до смерти забил своего гостя

Находившемуся без сознания гостю не оказали помощи и бросили лежать во дворе

В Ровенской области произошел случай из разряда "встретились – выпили — подрались", когда мужчины под воздействием алкоголя начинают выяснять отношения.

Об инциденте рассказали в областном отделении Нацполиции.

По информации правоохранителей, вечером шестого декабря 55-летний житель села Зарудье решил навестить своего 30-летнего товарища, который проживает в селе Белобережье. Встречу решили отметить застольем, во время которого между мужчинами возник конфликт.

Когда градус дискуссии значительно повысился, в ход пошли последние аргументы в виде рукоприкладства: хозяин дома начал бить гостя руками и ногами.

Когда тот потерял сознание, более молодой мужчина со своей сожительницей вынесли его из дома и бросили лежать во дворе, не оказав никакой помощи, и не вызвав "скорую".

Через некоторое время потерпевший сумел выбраться на дорогу, где его в полусознательном состоянии обнаружил местный житель, который и вызвал врачей.

Несмотря на принятые медиками реанимационные меры, спасти 55-летнего мужчину не удалось, и на следующий день, седьмого декабря, он умер.

Начав расследование обстоятельств убийства, полицейские разыскали убийцу у родственников сожительницы, а также провели обыск в доме, где произошла трагедия и обнаружили вещественные доказательства в виде образцов крови на стенах и постельном белье.

Благодаря работе полицейских следователи смогли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. За совершенное преступление ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о случае, когда незваный гость лишил жизни хозяйку дома.