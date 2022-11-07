Завдала 25 ножових поранень: на Хмельниччині жінка зарізала далекобійника

Суд виніс рішення, визнавши мешканку області винною у вбивстві

У Хмельницькій області, де пасинок убив вітчима кухонним ножем, стався ще один смертельний інцидент: 27-річна українка завдала турку-дальнобійнику 25 ножових поранень у голову, шию та тулуб, зачепивши артерію.

Поранений помер від крововтрати, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, 14 лютого 2019 року турок-дальнобійник разом із мешканкою одного із сіл Кам’янець-Подільського району заїхали на автостоянку на його робочій вантажівці.

Автомобіль, де сталася трагедія

"Під час раптової сварки жінка завдала чоловікові 25 ножових поранень у голову, шию і тулуб, зачепивши артерію. Поранений зміг вийти з машини в пошуках допомоги, але дорогою до пункту охорони помер від крововтрати", — йдеться в повідомленні.

Фура вбитого громадянина Туреччини

Обвинувачена не викликала швидку допомогу та поліцію і втекла з місця події. Її затримали наступного дня у Кам’янці-Подільському. За рішенням суду жінка засуджена до 8 років позбавлення волі та виплати 1 мільйона гривень моральної шкоди сім’ї потерпілого.

Раніше повідомлялося про те, що у Дніпрі сварка чоловік закінчилася смертю одного з них.