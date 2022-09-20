Зарізав і вивіз тіло на візку: жорстоке вбивство сталося поблизу Запоріжжя

Вбивці "заважало" тіло в кімнаті

У місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області стався інцидент за участі двох чоловіків, які разом розпивали спиртні напої, але посварилися і один з них вбив свого товариша.

У неділю, 18 вересня, до чергової частини ВП №1 Пологівського РВП надійшло повідомлення про вбивство на території одного з домоволодінь Гуляйпільської ОТГ.

Слідчо-оперативна група прибула на місце і виявила візок з тілом чоловіка, який явно помер насильницькою смертю. Правоохоронні органи провели розслідування і встановили, що напередодні, увечері 42-річний і 59-річний чоловіки разом розпивали спиртні напої.

Під час застілля в них виникла сварка на грунті особистих неприязних стосунків, які вони мали і раніше. Із словесної перепалки конфлікт перейшов у застосування фізичної сили. 59-річний чоловік схопив кухонний ніж та наніс супротивнику удар, який став не сумісним з життям. Щоб тіло "не заважало" у кімнаті, вбивця поклав його у візок і вивіз на подвір'я, де його наступного дня і знайшли правоохоронці.

Поліцейські вилучили речові докази, зокрема кухонний ніж, та направили на експертизу до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за результатами якої діям кривдника буде надана остаточна правова кваліфікація. Вбивці повідомлено про підозру та затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Слідчим під процесуальним керівництвом Пологівської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Хмельниччині чоловік намагався довести в суді, що "випадково" вбив свою дружину.