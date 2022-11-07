Нанесла 25 ножевых ранений: в Хмельницкой области женщина зарезала дальнобойщика

Суд вынес решение, признав жительницу области виновной в убийстве

В Хмельницкой области, где пасынок убил отчима кухонным ножом, произошел еще один смертельный инцидент: 27-летняя украинка нанесла турку-дальнобойщику 25 ножевых ранений в голову, шею и туловище, задев артерию.

Раненый умер от кровопотери, сообщили в Хмельницкой областная прокуратура.

По информации правоохранителей, 14 февраля 2019 года турок-дальнобойщик вместе с жительницей одного из сел Каменец-Подольского района заехали на автостоянку на его рабочем грузовике.

Автомобиль, где произошла трагедия

"Во время внезапной ссоры женщина нанесла мужчине 25 ножевых ранений в голову, шею и туловище, задев артерию. Раненый смог выйти из машины в поисках помощи, но по дороге в пункт охраны умер от кровопотери", — говорится в сообщении.

Фура убитого гражданина Турции

Обвиняемая не вызвала скорую помощь и полицию и скрылась с места происшествия. Ее задержали на следующий день в Каменец-Подольском. По решению суда женщина приговорена к 8 годам лишения свободы и выплате 1 миллион грн морального вреда семье потерпевшего.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре ссора мужчина закончилась смертью одного из них.