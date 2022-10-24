Поліція затримала сумчанина, який позбавив життя політичного опонента

Схоже, напад злісного російського ворога приніс до прикордонної Сумської області сплеск агресивних настроїв: загострилися стосунки не лише між родичами, а й між людьми, які до цього мирно співіснували десятиліттями — сусідами.

Такий висновок можна зробити із повідомлення поліції області, яке правоохоронці розмістили у соціальній мережі.

Згідно з ним, у суботу, 22 жовтня, близько восьмої вечора, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир міста чоловік зарізав сусіда по сходовиому майданчику.

Приїхавши на місце події, слідчо-оперативна група поліції з’ясувала, що під час спільного розпивання спиртного між 75-річним чоловіком та його 65-річним сусідом раптово виникла сварка щодо міжнародної політики та відносин із державою-агресором.

У ході дискусії про те, "ху із містер путін" один із чоловіків не втримався від рукоприкладства і вирішив довести свою правоту ножем.

Витягнувши гостро заточений предмет, він завдав ним співрозмовнику кілька ударів, від яких той помер.

На місці трагедії

Звісно, чи стала причиною вбивства саме дискусія про кремлівського фюрера, поки що не відомо – це встановить суд, проте, найімовірніше, обговорювалися саме стосунки з державою-агресором.

У результаті поліцейські, які встановили винватця трагедії, затримали його згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За цим фактом у поліції порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває", — йдеться у сухому поліцейському протоколі.

Залишається тільки сподіватися, що те, що відбулося, охолодить настрої прихильників "кухонних дискусій" зі смертельним наслідком — адже істину в тому, "ху з містер путін" напевно зможе встановити лише Міжнародний трибунал у Гаазі. Який напевно відправить путіна, гіркіна та інших міжнародних злочинців слідом за російським кораблем на тюремні нари та "ще куди подалі".

Нагадаємо, що причиною для вбивства іноді стає не лише міжнародна політика, а й сімейне життя, і це не може не викликати жалю.