Вбили вагітну: у поліції розповіли моторошні деталі удару РФ по передмістю Харкова (фото)

На місці події все ще ведуться пошуково-рятувальні роботи

Внаслідок російської атаки на передмістя Харкова є багато загиблих. Серед них – вагітна жінка.

Деталі наслідків чергового терористичного акту армії РФ повідомили у поліції Харківщини. За останніми даними, внаслідок удару по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова загинули п’ятеро людей. Ще 16 людей отримали поранення (вісім із них зараз у тяжкому стані). Серед постраждалих співробітник поліції та фельдшер швидкої допомоги. Вони потрапили під повторний обстріл, коли допомагали на місці прильоту.

На жаль, уже відомо, що серед загиблих була жінка на 7-му місяці вагітності. На даний момент на місці події все ще ведуться пошуково-рятувальні роботи. Також тривають слідчі заходи. Попередньо встановлено, що ударів було завдано ракетами "Іскандер-М".

"За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими порушено кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці опублікували фото із місця подій. Увага! Кадри – 18+.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що армія Росії вдарила по житлових будинках у центр Харкова.