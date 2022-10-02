Убив, обікрав та підпалив квартиру: у Хмельницькому затримали вбивцю бабусі-пенсіонерки

Якщо вина чоловіка буде доведена у суді, йому "світить" до 15 років за ґратами

У місті Хмельницькому, де у вересні батько вбив сина, не впоравшись із керуванням транспортним засобом, днями сталася ще одна надзвичайна подія: чоловік убив та обікрав 80-річну пенсіонерку, а також підпалив її квартиру.

Про це повідомили правоохоронці.

За їхньою інформацією, у вересні на лінію "102" надійшло повідомлення, що з однієї з квартир на вулиці Волочиській, де проживає жінка похилого віку, йде дим.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група, яка вибила зачинені на ключ двері та виявила у квартирі тіло 80-річної власниці.

Як показала згодом експертиза, жінка померла від удушення.

Також поліцейський звернули увагу на те, що у квартирі все було перевернуто "вгору дном" — схоже, зловмисник шукав цінні речі, і підпалив житло з метою приховування злочину.

Згодом родичі загиблої повідомили поліцейським, що з квартири зникло понад 20 тисяч гривень, ювелірні вироби, техніка та документи.

Протягом тижня правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів, внаслідок яких встановили особу підозрюваного. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він був знайомий із пенсіонеркою, адже раніше жив по сусідству.

Передбачуваний вбивця бабусі

Під час обшуків поліцейські вилучили у зловмисника викрадені документи та речі. Техніку та частину ювелірних виробів він уже встиг збути, проте правоохоронці встановили покупців та вилучили їх.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України та світить до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що днями стало відомо про інший інцидент, що трапився у Дніпрі: там чоловік кинув у дружину арматирину, тим самим позбавивши її життя.