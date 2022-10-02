Кинув у дружину шмат арматури і вбив: у Дніпрі святкування дня народження закінчилося трагедією

Жінка померла до приїзду швидкої

У місті Дніпро, яке часто обстрілюють окупанти, днями сталася драматична подія, ніяк не пов’язана з нападом ворога: на вулиці Вугільний чоловік убив дружину шматком арматури під час святкування дня народження.

Про це повідомляє "Інформатор" із посиланням на власні джерела.

За інформацією журналістів, у п’ятницю, 30 вересня, до поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що вбив свою дружину.

Стривожені правоохоронці виїхали за вказаною адресою, і справді виявили тіло жінки з травмою голови.

Але, побачивши поліцейських, чоловік вирішив різко змінити свідчення, заявивши, що не знає, хто вбивця.

На місці трагедії

І лише згодом дніпрянин зізнався, що вони разом із дружиною святкували день народження, і в якийсь момент між чоловіком та дружиною виникла сварка.

Не знайшовши, очевидно, сильних аргументів на користь своєї точки зору, чоловік схопив шмат арматури і кинув по дружині. Внаслідок цього жінка померла до приїзду швидкої.

Подробиці події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що іноді не завжди слабка стать виступає в ролі жертв у подібних інцидентах: днями у столичній області 46-річна жінка завдала кількох ударів ножем 28-річному чоловікові, після чого відразу пішла спати. Її співмешканець, на жаль, помер.