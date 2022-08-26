Зробив зауваження за цигарки – отримав ножем: п’яний конфлікт у Тернополі мало не закінчився вбивством

Молодий чоловік вступився за літніх сусідів, яким заважав сигаретний дим, і мало не загинув

Нетверезі люди нерідко під час сварки, щоби довести свою правоту, хапають за ніж або інший предмет, який потім поліція назве знаряддям вбивства. Так на Запоріжжі в руках нетверезої дачниці ним став молоток, яким вона убила свого 81-річного сусіда-залицяльника. У Тернополі сусідська сварка закінчилась ударами ножа.

Як повідомили в обласній поліції, 31-річний мешканець міста опинився у важкому стані в лікарні після того, як його ударив у груди нетверезий сусід. Чоловік 41-річного віку разом зі своєю дружиною ввечері 25 серпня розпивав алкогольні напої, коли жінка вирішила вийти на балкон покурити. Дим від її сигарет почав заважати літнім людям, які живуть поверхом вище. Вони попросили сусідку не труїти їх, на що отримали потік нецензурної лайки.

У цей час постраждалий проходив повз будинок і вирішив вступитись за старших людей. Він піднявся на поверх, щоби переконати нетверезе подружжя поводитись пристойно, натомість сусід вискочив на нього із ножем і завдав удару в грудну клітку. Молодого чоловіка госпіталізували із проникаючим пораненням до реанімації.

Натомість нападника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 (закінчений замах на вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

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