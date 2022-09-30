Под Киевом отец лишил жизни собственного сына и расчленил его тело
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В Киевской области раскрыто резонансное убийство и задержан подозреваемый
В пострадавшей от насилия русских варваров Киевской области продолжают происходить убийства, правда теперь их совершают, к сожалению, уже наши сограждане.
Так, недавно правоохранителями было раскрыто резонансное преступление – убийство молодого парня, части тела которого были найдены в разных территориальных общинах Бучанского района.
Детали жуткого преступления сообщили в Киевской областной прокуратуре.
В частности, в ходе проведения расследования правоохранители установили, что в селе Белогородка в ночь с 24 на 25 сентября в частном садовом доме между отцом и сыном во время распития спиртных напитков возник конфликт. В ходе ссоры отец нанес удары по голове сына, после чего последний перестал подавать признаки жизни.
Пытаясь скрыть следы совершенного преступления, мужчина с помощью кухонного ножа расчленил тело юноши и попытался спрятать различные его части в лесопосадках на территории Белогородской территориальной громады. В частности, голову убитого он спрятал в кустарниках неподалеку от жилого комплекса в селе Софиевская Борщаговка.
Вскоре отец-убийца был задержан в помещении гаража, где пытался скрываться от правосудия.
Ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ст. 115 УК Украины), в суд подано ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что недавно убийство произошло в другом регионе страны – на Волыни, где женщина лишила жизни знакомого мужчину и получила за содеянное наказание в виде лишения свободы в течение 14 лет.