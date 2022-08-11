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Кидала об підлогу і била ногами по голові: жорстоке вбивство собаки 6-річною дитиною потрапило на відео

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У маленького песика не було жодного шансу вижити Новина оновлена 11 серпня 2022, 14:01
У маленького песика не було жодного шансу вижити

За справу взялися зоозахисники, які хочуть покарати винних у вбивстві тварини

В одному з приватних домоволодінь у місті Черкаси 6-річна дитина жорсткого забила до смерті маленьку собаку. Йоркширський тер’єр від отриманих травм загинув.

Жахливе відео знущань маленької дівчинки, яка проникла на терасу чужого будинку, оприлюднили у Telegram-каналі "Хороші Чернівці". На кадрах видно, як дитина знущається з собаки: підіймає вгору, а потім сильно кидає її об підлогу, тягає за лапки та навіть б`є її ногами по голові. Поряд із ними знаходився інший, трохи більший за йорка пес, який всіляко намагався відвернути увагу дитини від знущань, проте, на жаль, марно. Тварина від отриманих травм загинула.

У Чернівцях 6-річна дівчинка вбила собаку
Дитина дорстоко розправилася з маленьким песиком

Як згодом повідомили у зоозахисній організації UAnimals, жорстокою дитиною, від рук якої померла собака, виявилася донька однієї з відомих у місті грумерок.

Представники команди вже встигли звернутися із заявою про скоєне до правоохоронних органів та планують в подальшому повідомити про трагічний інцидент й Службу у справах дітей.

"Шестирічна дівчинка була без нагляду і за цей безжалісний вчинок відповідальність мають понести батьки. Закликаємо правоохоронні органи відреагувати на цю ситуацію, адже з жорстокого поводження з тваринами починається жорстоке поводження з людьми. Про хід справи ми повідомимо згодом", – йдеться в тексті публікації.

Варто відзначити, що з етичних міркувань наша редакція не радить до перегляду відео знущань з тварини дітям та особам із чутливою психікою

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі неадекват у військовій формі посеред білого дня застрелив бродячу собаку, котра у цей момент мирно годувала на сонечку своє потомство.

Теги:
#Чернівці #Собака #Дитина #Зоозахисники #Вбивство