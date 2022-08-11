Кидала об підлогу і била ногами по голові: жорстоке вбивство собаки 6-річною дитиною потрапило на відео

За справу взялися зоозахисники, які хочуть покарати винних у вбивстві тварини

В одному з приватних домоволодінь у місті Черкаси 6-річна дитина жорсткого забила до смерті маленьку собаку. Йоркширський тер’єр від отриманих травм загинув.

Жахливе відео знущань маленької дівчинки, яка проникла на терасу чужого будинку, оприлюднили у Telegram-каналі "Хороші Чернівці". На кадрах видно, як дитина знущається з собаки: підіймає вгору, а потім сильно кидає її об підлогу, тягає за лапки та навіть б`є її ногами по голові. Поряд із ними знаходився інший, трохи більший за йорка пес, який всіляко намагався відвернути увагу дитини від знущань, проте, на жаль, марно. Тварина від отриманих травм загинула.

Дитина дорстоко розправилася з маленьким песиком

Як згодом повідомили у зоозахисній організації UAnimals, жорстокою дитиною, від рук якої померла собака, виявилася донька однієї з відомих у місті грумерок.

Представники команди вже встигли звернутися із заявою про скоєне до правоохоронних органів та планують в подальшому повідомити про трагічний інцидент й Службу у справах дітей.

"Шестирічна дівчинка була без нагляду і за цей безжалісний вчинок відповідальність мають понести батьки. Закликаємо правоохоронні органи відреагувати на цю ситуацію, адже з жорстокого поводження з тваринами починається жорстоке поводження з людьми. Про хід справи ми повідомимо згодом", – йдеться в тексті публікації.

Варто відзначити, що з етичних міркувань наша редакція не радить до перегляду відео знущань з тварини дітям та особам із чутливою психікою

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі неадекват у військовій формі посеред білого дня застрелив бродячу собаку, котра у цей момент мирно годувала на сонечку своє потомство.