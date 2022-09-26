Різанина під Житомиром: випадковий гість убив дружину та чоловіка, забравши їх заощадження

Зловмисник вклав убитій жінці в руки ніж, щоб уявити трагедію сімейною сваркою

На Житомирщині, де нещодавно чоловік намагався зарубати сина, сталося подвійне вбивство: випадковий гість завдав смертельних поранень подружній парі.

Про це повідомили у обласному відділенні Нацполіції.

"До поліції надійшло повідомлення від мешканки селища Народичі, яка зайшла додому до свого 44-річного сина і застала мертвими його та 47-річну невістку. Фахівці зафіксували на тілах загиблих численні колото-різані рани. У руці у жінки був кухонний ніж. Причину смерті обох встановлюють судово-медичні експерти", – йдеться у повідомленні.

Після вивчення обставин справи та проведення оперативної роботи правоохоронці затримали у Житомирі причетного до подвійного вбивства чоловіка.

На місці трагедії

Ним виявився 31-річний мешканець того ж селища Народичі, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Напередодні нового злочину він разом із загиблою жінкою знаходився на підробітках у селищі, а згодом прийшов до їхнього будинку на вечерю.

У розпалі конфлікту з господарями він смертельно поранив їх обох і, забравши сімейні заощадження, втік. За місцем проживання чоловіка та при ньому правоохоронці вилучили низку доказів.

Наразі триває досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох осіб із корисливих міркувань (пп. 1,6 ч. 2 ст. 115 КК України). Після необхідних слідчих заходів суд обере чоловікові запобіжний захід.

Відповідно до чинного законодавства, причетному до смерті цивільного подружжя чоловікові може загрожувати довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося про іншу трагедію на Житомирщині: 16-річна дівчина, яка працювала у майстерні, невдало підступилася до верстата, через що її руку буквально "засмоктало" в механізм. Через отримані каліцтва вона загинула на місці, втративши дуже багато крові.