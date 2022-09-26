Резня под Житомиром: случайный гость убил жену и мужа, забрав их сбережения

Злоумышленник вложил убитой женщине в руки нож, чтобы представить трагедию семейной ссорой

В Житомирской области, где не так давно мужчина пытался зарубить сына, произошло двойное убийство: случайный гость нанес смертельные ранения супружеской паре.

Об этом сообщили в областном отделении Нацполиции.

"В полицию поступило сообщение от жительницы поселка Народичи, которая зашла домой к своему 44-летнему сыну и застала мертвыми его и 47-летнюю невестку. Специалисты зафиксировали на телах погибших многочисленные колото-резаные раны. В руке у женщины был кухонный нож. Причину смерти обоих устанавливают судебно-медицинские эксперты", – говорится в сообщении.

После изучения обстоятельств дела и проведения оперативной работы, правоохранители задержали в Житомире причастного к двойному убийству мужчину.

На месте трагедии

Им оказался 31-летний житель того же поселка Народичи, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. В преддверии нового злодеяния он вместе с погибшей женщиной находился на подработках в поселке, а впоследствии пришел к их дому на ужин.

В разгаре внезапно вспыхнувшего конфликта с хозяевами он смертельно ранил их обоих и, забрав семейные сбережения, скрылся. По месту жительства мужчины и при нем правоохранители изъяли ряд доказательств.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту умышленного убийства двух человек из корыстных побуждений (пп. 1,6 ч. 2 ст. 115 УК Украины). После необходимых следственных мероприятий суд изберет мужчине меру пресечения.

Согласно действующему законодательству причастному к смерти гражданских супругов может грозить пожизненное заключение.

Ранее сообщалось о другой трагедии на Житомирщине: 16-летняя девушка, работающая на лесопилке, неудачно подступилась к станку, из-за чего ее руку буквально "засосало" в механизм. Из-за полученных увечий она погибла на месте, потеряв слишком много крови.