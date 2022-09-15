Затягнуло в лісопилку: на Житомирщині загинула дівчинка-підліток

Травми, які отримала юна співробітниця підприємства, виявилися несумісними із життям

На Житомирщині напередодні трапився неприємний інцидент на одному з деревообробних підприємств. 16-річна дівчина, яка працювала на лісопилці, невдало підступилася до верстата, через що її руку буквально "засмоктало" в механізм. Через отримані каліцтва вона загинула на місці, втративши багато крові.

Більше деталей повідомили у прес-службі поліції Житомирщини, передає "Телеграф". Трагедія, до речі, сталася на території Харитонівської громади, яка належить до юрисдикції поліції Коростишева.

У середу, як завжди, юна співробітниця прийшла на роботу і займалася подрібненням гілок за допомогою спеціального електричного верстата. З невідомих причин її рука в якийсь момент опинилася всередині рухомої частини механізму, що призвело до отримання дівчиною серйозних травм. На жаль, лікарі не змогли їй допомогти — вона загинула від отриманих каліцтв та сильної крововтрати.

Важливим є той момент, що на момент загибелі дівчині виповнилося лише 16 років. Вона не була офіційно працевлаштована на лісопилку, де і сталося нещастя. Це грубе порушення законодавства, адже неповнолітніх не можна допускати до виконання робіт, які мають підвищену небезпеку. Безпосередній контакт з деревообробними механізмами і є такою небезпекою.

Наразі інцидент кваліфікований як порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Додатково керівництво підприємства, ймовірно, отримає додаткові підозри щодо грубих порушень законодавства про працю.

Наразі встановлюються деталі трагедії, проводяться додаткові експертизи.

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