На Житомирщині чоловік по п’яні намагався зарубати пасинка: подробиці та фото

Приводом для розправи стала п’яна сварка

Не встигли вщухнути пристрасті з розбірок із застосуванням сокири на Рівненщині, як подібною зброєю для "покарання" опонента вирішив скористатися житель Житормирщини. 62-річному уродженцю Старої Гути не сподобалося спілкування із сином співмешканки за чаркою оковитої. Словесні розбирання під алкоголем настільки збудили селянина, що він схопився за сокиру.

Більше подробиць повідомили представники пресслужби поліції Житомирської області. Зазначимо, що початково жінка, яка ледь не втратила сина внаслідок такої сварки, була переконана: співмешканець таки скоїв вбивство.

Як уже згадувалося, інцидент стався у селі Стара Гута, що є частиною Баранівської ОТГ, увечері 7 вересня.

Стара Гута на карті

До правоохоронних органів звернулася сусідка жінки, в сім’ї якої сталося нещастя. Поліцейським вдалося з’ясувати, що 31-річний постраждалий після завдання ударів сокирою зумів вижити, його відразу забрали до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою. Як виявилося, того ж дня він приїхав до матері в гості, де й зустрівся зі своїм кривдником.

Спочатку все було добре, всі троє навіть сіли за стіл, розділивши не лише їжу, а й алкоголь. Незабаром між чоловіками спалахнула словесна сварка, яка, втім, не мала перерости у щось серйозне. Чергової чарки молодому чоловіку здалося достатньо, і він пішов спати. Однак його 63-річному опоненту не вистачило гострих відчуттів. Озброївшись сокирою, він пішов "доводити" свою правоту силою.

Місце злочину у Старій Гуті

Початково побачивши закривавленого сина в ліжку та співмешканця зі зброєю в руках, жителька Старої Гути лише й змогла, що в паніці втекти до сусідки по допомогу.

Наразі підозрюваного затримано і перебуває у СІЗО. Його можуть судити одразу за двома статтями УКУ — замах на кримінальне правопорушення та навмисне вбивство. Якщо його провину буде доведено, то він потрапить за ґрати на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про серйозну ДТП у Житомирській області за участю підлітків. Мало того, що компанія потрапила в аварію, то ще й зробила це на викраденому автомобілі.

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