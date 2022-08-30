Забої та струс мозку: у Черкасах чоловік жорстоко побив жінку із 3-річною дитиною (фото)

Чоловік погрожував жінці металевою палицею, проте викинув її перед прибуттям копів

Поки Черкащина оговтується від кривавого вбивства хворим сином рідної матері, на одній з вулиць обласного центру чоловік напав на жінку з дитиною та жорстоко вдарив нещасну. Трирічна дівчинка та її мама госпіталізовані до лікарні.

Як повідомляє видання "18000", інцидент трапився пізно ввечері 29 серпня на вулиці 30-річчя Перемоги в Черкасах. У правоохоронців інформацію щодо шокуючого випадку також підтвердили.

Як розповів речник пресцентру патрульної поліції області Олексій Драгун, виклик щодо побиття колишнім співмешканцем надійшов від місцевої жительки. За її словами, травми від екскоханого, який прийшов до неї за речами, отримала не лише вона, а й і її трирічна донька. Під час сварки колишній чоловік наніс їй удар, від чого потерпіла не втрималася на ногах і впала разом із малечею.

Дитина, яка постраждала від стусанів неадекватного чоловіка

Під час попереднього огляду дитини медики виявили у дівчинки садна на обличчі та тілі. Більш детальне обстеження показало, що в результаті падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Наразі дівчинка спільно з мамою перебуває в одному з відділень Черкаської обласної дитячої лікарні.

Як розповідають медики, мама постраждала менше: у неї виявили лише синець на вилиці.

Наразі деталі та факти події встановлюють представники правоохоронних органів і співробітники ювенальної превенції області.

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