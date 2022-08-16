За попередніми даними, депутат вдарив АТОшника через то, що він стояв посеред дороги, спілкуючись із жінкою

В одному з міст Рівненської області депутат районної ради напав із сокирою на учасника АТО і двічі вдарив його по голові. Через що між чоловіками виникла сварка, котра переросла у штовханину, наразі достеменно не відомо.

Відеопідтвердження інциденту у вівторок, 16 серпня, опублікували у низці телеграм-каналів. Також зазначається, що, коли чоловіки почали з'ясовувати стосунки, на місце конфлікту приїхав батько депутата на тракторі, після чого продовжив суперечку із молотком у руках.

На кадрах відео видно, як чоловік у рукавицях б’є молотком у скроню іншого чоловіка, після чого останній падає на землю.

Як стверджують користувачі мережі, які є дописувачами спільноти "РІВНЕ 1283", депутат райради двічі вдарив сокирою учасника АТО, а чоловік у рукавицях, що вдарив босого чоловіка молотком — батько депутата. Він начебто приїхав на "розбірки" на тракторі.

Також зазначається, що кривавий інцидент стався на одній з вулиць села Мощаниця, розташованого в Острозькому районі.

"Депутат райради, він же працює начальником караулу 16 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Рівненській області смт Гоща, вдарив 2 рази СОКИРОЮ по голові чоловіка в оранжевих штанах (учасника АТО!) за те, що той стояв на дорозі, говорив зі своєю кумою!

Після цього почалася шарпанина", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Франківщині представники Служби безпеки затримали депутата обласної ради і за сумісництвом керівника одного з благодійних фондів регіону. Чоловіка та його помічницю обґрунтовано підозрюють у привласненні грошей для Збройних українських сил