Рус

Кривава суперечка: на Рівненщині депутат напав із сокирою на учасника АТО (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1286
На Рівненщині депутат напав на односельця Новина оновлена 16 серпня 2022, 14:11
На Рівненщині депутат напав на односельця

За попередніми даними, депутат вдарив АТОшника через то, що він стояв посеред дороги, спілкуючись із жінкою

В одному з міст Рівненської області депутат районної ради напав із сокирою на учасника АТО і двічі вдарив його по голові. Через що між чоловіками виникла сварка, котра переросла у штовханину, наразі достеменно не відомо.

Відеопідтвердження інциденту у вівторок, 16 серпня, опублікували у низці телеграм-каналів. Також зазначається, що, коли чоловіки почали з'ясовувати стосунки, на місце конфлікту приїхав батько депутата на тракторі, після чого продовжив суперечку із молотком у руках.

На кадрах відео видно, як чоловік у рукавицях б’є молотком у скроню іншого чоловіка, після чого останній падає на землю.

Як стверджують користувачі мережі, які є дописувачами спільноти "РІВНЕ 1283", депутат райради двічі вдарив сокирою учасника АТО, а чоловік у рукавицях, що вдарив босого чоловіка молотком — батько депутата. Він начебто приїхав на "розбірки" на тракторі.

Також зазначається, що кривавий інцидент стався на одній з вулиць села Мощаниця, розташованого в Острозькому районі.

"Депутат райради, він же працює начальником караулу 16 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Рівненській області смт Гоща, вдарив 2 рази СОКИРОЮ по голові чоловіка в оранжевих штанах (учасника АТО!) за те, що той стояв на дорозі, говорив зі своєю кумою!

Після цього почалася шарпанина", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Франківщині представники Служби безпеки затримали депутата обласної ради і за сумісництвом керівника одного з благодійних фондів регіону. Чоловіка та його помічницю обґрунтовано підозрюють у привласненні грошей для Збройних українських сил

Теги:
#Рівненська область #Бійка #Депутат #Соцмережі