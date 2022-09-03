У самісінькому центрі Львова чоловік зарізав перехожого (фото)

Чоловік помер ще до приїзду "швидкої"

На одній з центральних вулиць міста Лева чоловік вдарив ножем іншого під час словесного конфлікту, в результаті чого постраждалий помер ще до моменту прибуття лікарів.

Як повідомляє видання "Захід.нет", подія трапилася у п'ятницю, близько 17-ї години вечора на вулиці Торговій. Попередньо встановлено, що конфлікт у центрі міста трапився між 37-річним чоловіком, який є жителем Закарпаття, та 44-річним львів’янином.

Один із чоловіків під час сварки не знайшов кращого аргументу, аніж дістати ножа та вдарити ним свого опонента. В результаті тяжкої травми, постраждалий, котрого намагалися реанімувати поліцейські, до прибуття медиків "швидкої", на жаль, не дожив.

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На місці вбивства працювали представники слідчо-оперативної групи, патрульні та лікарі. Наразі правоохоронці проводять низку оперативних заходів, аби розшукати вбивцю, котрий втік з місця кривавої пригоди, а також встановлюють причини та обставини суперечки, яка виникла між чоловіками.

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