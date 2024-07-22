Серьезное ДТП в Киеве: автомобиль перевернулся на крышу (видео)

Информация о пострадавших уточняется

В понедельник, 22 июля, в Киеве произошло серьезное ДТП. На перекрестке Большой Кольцевой дороги и Литовского проспекта перевернулся автомобиль.

Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Киев Оперативный". Пока о пострадавших неизвестно.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напоминаем, на днях в Киеве произошла серьезная авария возле станции метро "Житомирская", столкнулись два автомобиля. ДТП произошло на съезде с Брестского проспекта в сторону Академика Палладина.

Очевидцы отмечают, что на место происшествия приехали 5 карет скорой помощи. Известно, что один из водителей забрали медики. Пока о количестве пострадавших неизвестно.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что авария страшная. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, проще говоря, разбиты вдребезги. Один из автомобилей даже задымился.

В тот же день произошла авария на перекрестке Воскресенского проспекта и Петра Запорожца. Столкнулись Skoda Fabia и, вероятно, военный внедорожник.

Предварительно ДТП произошло из-за нерабочего светофора. Кто-то из водителей не разобрался в приоритетности проезда этого перекрестка.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла серьезная авария с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Троллейбус подрезал легковушку, а та влетела в дерево.