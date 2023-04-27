Боевики из российской армии признались в убийствах украинских пленных.

Российские оккупанты не скрывают информацию о том, что убивают украинских пленных после допросов.

Об этом свидетельствует новый перехват разговора между боевиками, который опубликовала пресс-служба СБУ.

По данным украинской спецслужбы, оккупанты убивают наших пленных с особой жестокостью — перерезают пленным горло.

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не в первый раз. Мне пох*й", – рассказал российский оккупант в беседе со своей знакомой.

По словам оккупантов, "военнопленных нет смысла держать".

"Люди, которые военнопленные… их нам нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их нужно утилизировать", – объясняет рашист.

Также в беседе он в деталях рассказал, как перерезал человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится в основном по ночам.

Служба безопасности Украины уже смогла установить личность преступника. Силовики выяснили все его данные, место службы и круг общения. По данным СБУ, убийцы — Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области рф, 1995 года рождения. На войну он приехал осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

Ранее "Телеграф" писал о том, как оккупанты расстреляли украинского пленного после того, как он произнес слова "Слава Украине".