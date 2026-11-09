Первое покушение и эксклюзивные фото убитой Фарион: смотрите новые подробности дела на SWEET.TV
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На пожизненный приговор Вячеславу Зинченко, который суд первой инстанции огласил 1 октября 2026 года, подали апелляцию
Первая попытка убийства Ирины Фарион во Львове произошла 17 июля 2024 года – за два дня до смертельного выстрела. Об этом рассказала адвокат потерпевшей стороны Наталия Романик, по словам которой нападавший продолжил реализовывать свое намерение после неудачи.
Это обстоятельство Наталия Романик раскрыла в новом выпуске "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV – "Выстрел на Масарика. Дело Ирины Фарион". Программа сопоставляет материалы следствия и аргументы сторон, а также содержит беседу с дочерью погибшей и ранее не публиковавшиеся семейные фотографии.
Что рассказала адвокат о событиях 17 июля
"Ему впервые не удалось совершить преступление 17-го числа. Он продолжил свой преступный замысел и все же осуществил его", – рассказала Наталия Романик, адвокат и представитель потерпевшей Софии Особы, дочери Ирины Фарион.
По словам Романик, следствие изучало также информацию о других потенциальных жертвах. Одним из критериев выбора цели была общественная известность человека: преступление должно было вызвать широкий резонанс.
Языковеда и общественную деятельницу Ирину Фарион смертельно ранили 19 июля 2024 года возле ее дома на улице Масарика во Львове. В тот же день она умерла в больнице. 25 июля в Днепре правоохранители задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко. Позже Шевченковский районный суд Львова признал его виновным и назначил пожизненное лишение свободы.
Пистолет не нашли: на каких доказательствах основывается обвинение
Один из ключевых вопросов дела – судьба оружия. Правоохранители восстановили маршруты подозреваемого, проанализировали многочисленные записи камер наблюдения и провели десятки экспертиз. Однако пистолет, из которого был произведен смертельный выстрел, так и не нашли.
Обвинение опирается на результаты ДНК-исследования, цифровые доказательства и одорологическую экспертизу – анализ запаховых следов. Авторы выпуска рассматривают сведения о слежке за Фарион, перемещениях подозреваемого и цифровых следах, которые изучали следователи.
В то же время сторонники осужденного ставят под сомнение обстоятельства изъятия гильзы и заявляют о якобы отсутствующих следах пороховых газов на одежде погибшей. В программе эти возражения рассматривают наряду с доказательствами стороны обвинения.
Достаточна ли такая доказательная база для пожизненного приговора при отсутствии орудия убийства – вопрос, на который адвокаты Сергей Старенький и Евгений Солодко дают разные ответы. Они также анализируют возможные мотивы преступления. Отдельное внимание в выпуске уделили судебным заседаниям и тому, как защита и обвинение объясняют одни и те же обстоятельства.
София Особа поделилась воспоминаниями о матери
Личную часть расследования составляет беседа с Софией Особой. Она впервые предоставила для программы фотографии из семейного архива, которые ранее не публиковались, и рассказала о воспитании и ценностях, полученных от матери. Эти воспоминания дополняют публичный образ Фарион как бескомпромиссной общественной деятельницы.
"Мама воспитывала меня одна. Мама дала мне основные ценности – это любовь к Украине и любовь к украинскому языку", – рассказала дочь Ирины Фарион София Особая.
Все ли обстоятельства преступления удалось установить? Какие вопросы остаются к доказательствам обвинения и может ли общественный резонанс влиять на судебный процесс? В новом расследовании команда SWEET.TV собрала позиции прокурора, адвокатов, экспертов и представителей разных сторон этого дела.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Ирина Фарион в детстве и юности.