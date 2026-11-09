Первое покушение и эксклюзивные фото убитой Фарион: смотрите новые подробности дела на SWEET.TV

На пожизненный приговор Вячеславу Зинченко, который суд первой инстанции огласил 1 октября 2026 года, подали апелляцию

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Первая попытка убийства Ирины Фарион во Львове произошла 17 июля 2024 года – за два дня до смертельного выстрела. Об этом рассказала адвокат потерпевшей стороны Наталия Романик, по словам которой нападавший продолжил реализовывать свое намерение после неудачи.

Это обстоятельство Наталия Романик раскрыла в новом выпуске "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV – "Выстрел на Масарика. Дело Ирины Фарион". Программа сопоставляет материалы следствия и аргументы сторон, а также содержит беседу с дочерью погибшей и ранее не публиковавшиеся семейные фотографии.

Что рассказала адвокат о событиях 17 июля

"Ему впервые не удалось совершить преступление 17-го числа. Он продолжил свой преступный замысел и все же осуществил его", – рассказала Наталия Романик, адвокат и представитель потерпевшей Софии Особы, дочери Ирины Фарион.

По словам Романик, следствие изучало также информацию о других потенциальных жертвах. Одним из критериев выбора цели была общественная известность человека: преступление должно было вызвать широкий резонанс.

Языковеда и общественную деятельницу Ирину Фарион смертельно ранили 19 июля 2024 года возле ее дома на улице Масарика во Львове. В тот же день она умерла в больнице. 25 июля в Днепре правоохранители задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко. Позже Шевченковский районный суд Львова признал его виновным и назначил пожизненное лишение свободы.

Следователи анализировали записи с камер, чтобы восстановить маршруты подозреваемого

Пистолет не нашли: на каких доказательствах основывается обвинение

Один из ключевых вопросов дела – судьба оружия. Правоохранители восстановили маршруты подозреваемого, проанализировали многочисленные записи камер наблюдения и провели десятки экспертиз. Однако пистолет, из которого был произведен смертельный выстрел, так и не нашли.

Обвинение опирается на результаты ДНК-исследования, цифровые доказательства и одорологическую экспертизу – анализ запаховых следов. Авторы выпуска рассматривают сведения о слежке за Фарион, перемещениях подозреваемого и цифровых следах, которые изучали следователи.

В то же время сторонники осужденного ставят под сомнение обстоятельства изъятия гильзы и заявляют о якобы отсутствующих следах пороховых газов на одежде погибшей. В программе эти возражения рассматривают наряду с доказательствами стороны обвинения.

Достаточна ли такая доказательная база для пожизненного приговора при отсутствии орудия убийства – вопрос, на который адвокаты Сергей Старенький и Евгений Солодко дают разные ответы. Они также анализируют возможные мотивы преступления. Отдельное внимание в выпуске уделили судебным заседаниям и тому, как защита и обвинение объясняют одни и те же обстоятельства.

София Особа поделилась воспоминаниями о матери

Личную часть расследования составляет беседа с Софией Особой. Она впервые предоставила для программы фотографии из семейного архива, которые ранее не публиковались, и рассказала о воспитании и ценностях, полученных от матери. Эти воспоминания дополняют публичный образ Фарион как бескомпромиссной общественной деятельницы.

"Мама воспитывала меня одна. Мама дала мне основные ценности – это любовь к Украине и любовь к украинскому языку", – рассказала дочь Ирины Фарион София Особая.

Фото из личного архива Софии Особы

Фото из личного архива Софии Особы

Фото из личного архива Софии Особы

Фото из личного архива Софии Особы

Фото из личного архива Софии Особы

Фото из личного архива Софии Особы

Фото из личного архива Софии Особы

Фото из личного архива Софии Особы

Все ли обстоятельства преступления удалось установить? Какие вопросы остаются к доказательствам обвинения и может ли общественный резонанс влиять на судебный процесс? В новом расследовании команда SWEET.TV собрала позиции прокурора, адвокатов, экспертов и представителей разных сторон этого дела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Ирина Фарион в детстве и юности.