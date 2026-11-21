Полиция ищет свидетелей происшествия и просит предоставить видео

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В Черкассах из Днепра подняли автомобиль, слетевший в реку около полуночи. В салоне авто обнаружены тела двух молодых женщин.

Полиция Черкасской области сообщила, что автомобиль съехал в реку в микрорайоне Мытныця. Правоохранители открыли уголовное производство для выяснения обстоятельств трагедии.

Отмечается, что вызов о ДТП поступил около полуночи. На место выехали следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, патрульные роты водной полиции и спасатели ГСЧС. Они приступили к поискам авто на дне реки и подняли его на берег.

Патрульные роты водной полиции обнаружили местонахождение автомобиля в реке. Фото cherkasypolice/facebook

"По предварительной информации, 43-летнему владельцу автомобиля удалось самостоятельно выбраться из авто. 28- и 39-летняя женщины погибли. Их тела направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", — сообщила представитель Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк.

К подъему автомобиля из Днепра присоединились спасатели ГСЧС. Фото cherkasypolice/facebook

Полиция огородила место ДТП. Фото cherkasypolice/facebook

Авто получили с помощью спецтехники. Фото cherkasypolice/facebook

Водитель выбрался из воды самостоятельно. Фото cherkasypolice/facebook

Она добавила, что следователи начали досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса Украины – выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации – и по части 3 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Также полиция просит свидетелей трагедии рассказать о деталях ДТП. Правоохранители хотят узнать, как автомобиль съехал в реку и дальнейший ход событий.

Правоохранители собрали вещдоки на месте ДТП. Фото cherkasypolice/facebook

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