"Метастазы в организме его поглощают": мольфарка рассказала, сколько осталось жить путину

У мольфаров нет сомнений, что у российского президента онкологическое заболевание

Кровавый диктатор владимир путин, который с каждым днем выглядит все более болезненно, пользуется нетрадиционными методами лечения и обращается за помощью к сибирским шаманам. Это одна из причин, почему он еще не умер от онкологии, которую ему в последнее время приписывают все чаще, однако осталось ему не слишком долго.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказала мольфарка, участница секретного "Батальона 14" Магдалена Мочиовски.

По ее словам, в том, что российский президент болен, нет сомнений, ведь это заметно не только по его внешнему виду, но и по энергетике.

"Он болен онкологией. Традиционными и нетрадиционными методами лечения сейчас делают все для того, чтобы его извлечь из того состояния. В коме его нет, он еще ходит. Но то, что он прошел химиотерапию, это явно видно по всему организму. Мы это видим как по энергетике, так и по мимике. Более того, метастазы в организме его поглощают", — убеждена мольфарка.

Держаться на ногах путину помогают его шаманы, уверена Мочиовски. Они используют множество нетрадиционных методов, чтобы подкрепить организм кровавого диктатора.

"И когда его (путина — ред.) батарейка уже садится, он летит в Сибирь, купается в крови оленей и многое другое. Он усиливает себя и потом идет дальше в бой. Но самое главное, нам следует знать, что когда-то ему эти ресурсы уже не будут помогать. Потому что с каждым разом, когда он испытывает все больше и больше методов нетрадиционного лечения, они исчерпывают себя. Они заканчиваются. В результате он просто, как свеча, погаснет, потому что его время придет", — отметила эксперт.

Мольфарка говорит, что в шаманские снадобья, которые варятся для путина в специальный день, вполне могут входить шкурка змеи, ядовитые грибы, оленья моча, перемолотые рога животных и многие другие нетрадиционные ингредиенты. По словам Мочиовски, до поры до времени эти зелья помогают, или роль играет эффект самовнушения, однако это продлится недолго.

По прогнозу эксперта, путин проживет еще около года. А заменят ли его двойником после того — вопрос открытый, ведь у него их 10.

Как сообщал "Телеграф" ранее, политический эксперт Александр Антонюк считает, что после смерти путина война в Украине может и не закончиться.