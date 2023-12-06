Один из пассажиров остался без ног: в Одесской области пьяный полицейский совершил серьезное ДТП (фото)

Другой пассажир получил тяжелые травмы

Во вторник, 5 декабря, в Одесской области вблизи села Еремеевка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием правоохранителя. Сотрудники ГБР начали расследование по факту дорожного происшествия.

Как сообщает пресс-служба Бюро, по предварительным данным следствия, правоохранитель находился за рулем с признаками опьянения. Он совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении грузовиком.

В результате ДТП одному из пассажиров были ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины. Продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

Еремеевка на карте

Напомним, во вторник, 5 декабря, поздно вечером на трассе Киев-Чоп в Житомирской области произошло ДТП без пострадавших, однако движение по данной трассе было перекрыто.