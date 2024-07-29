Главное – шлем: мотоциклистки в Украине массово светят голыми ягодицами (фото, видео)

Девушки без комплексов

В Украине в последнее время появился новый или тренд, или просто мода. Во многих городах нашего государства с каждым днем можно заметить женщин, которые передвигаются на мотоциклах в откровенной одежде.

Соответствующие видео и фото время от времени появляются в сети. Интересно, что эти байкерши, вместо одеть защитный костюм, который обычно носят водители двухколесников, передвигаются на байке в легком платье или даже без него.

Любой легкий ветерок – и платье поднимается, показывая всему миру самое сокровенное. Но, похоже, этим девушкам наоборот нравится, что у них видны ягодицы. А двигающимся сзади водителям — и подавно. Интересно, что такие случаи в последнее время стали массовыми и, похоже, превращаются в тренд.

Отметим, что такое поведение женщин легкомысленно не только с точки зрения их безопасности, но и может угрожать безопасности на дороге. Ведь они, мягко говоря, отвлекают водителей от дорожной ситуации. А одежда у байкера должна быть защитной – костюм из кожи или арамидных волокон, наколенники, налокотники, специальная обувь, протекторы и т.д. И шлем – обязательно.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал о том, что в Одессе мужчина сжег автомобиль соседа из-за того, что ему не понравилось тату на его теле. Также он захотел, чтобы мужчина общался на русском, а не на "языке".