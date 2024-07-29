Головне - шолом: мотоциклістки в Україні масово світять голими сідницями (фото, відео)

Дівчата без комплексів

В Україні останнім часом з’явився новий чи то тренд, чи то просто мода. У багатьох містах нашої держави з дня у день можна помітити жінок, які пересуваються на мотоциклах у відвертому вбранні.

Відповідні відео та фото час від часу з’являються у Мережі. Цікаво, що ці байкерки, замість одягнути захисний костюм, який зазвичай носять водії двоколісників, пересуваються на байку у легенькому платтячку.

Будь-який легенький вітерець — і сукенка підіймається, показуючи всьому світу найсокровенніше. Та, схоже, цим дівчатам навпаки подобається, що у них видно сідниці. А водіям, які рухаються позаду, — і поготів. Цікаво, що такі випадки останнім часом стали масовими, і, схоже, перетворюються на тренд.

Зазначимо, що така поведінка жінок є легковажною не лише з точки зору їхньої безпеки, але й може загрожувати безпеці на дорозі. Адже вони, м’яко кажучи, відвертають увагу водіїв від дорожньої ситуації. А одяг у байкера повинен бути захисним — костюм зі шкіри або арамідних волокон, наколінники, налокітники, спеціальне взуття, протектори тощо. І шолом — обов’язково.

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