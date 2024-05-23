Без комплексов: на киевском пляже заметили голого парня (видео 18+)

Чего только не увидишь на столичных пляжах

В последнее время в столице наблюдается значительное потепление и люди не хотят ждать наступления календарного лета, чтобы позагорать на пляже и даже искупаться. Так, на одном из городских пляжей уже был замечен первый смельчак, который открыл нудистский купальный сезон.

Молодой парень без нижнего белья плавал и загорал на одном из столичных пляжей. Пикантное видео было опубликовано в столичном Telegram-канале "Труха Киев".

Так, на одном из пляжей Киева отдыхающие обратили внимание на молодого парня, который решил искупаться без плавок. Мужчина поплавал, невозмутимо вышел из воды, собрал свои вещи и неспешно удалился.

Локация, на которой купался парень без комплексов, не уточняется.

Стоит отметить, что киевляне в соцсети бурно отреагировали на опубликованное видео. Люди начали обвинять автора видео в неадекватности и отметили, что в этом нет "ничего такого".

"Та пускай купается", "Подглядывать нехорошо", "И кому он мешает?!", "Зачем такое снимать?!" — возмутились комментаторы в соцсети.

Напомним, что в этом году в Киеве не планируют официально открывать пляжный сезон, а горожанам рекомендуют воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности. Все дело в том, что массовое скопление людей может помешать их беспрепятственному доступу к укрытиям во время воздушной тревоги или вражеского обстрела.

Ранее в киевском метро заметили женщину без одежды. Дама вела себя очень странно и скорее всего находилась под воздействием наркотических или психотропных веществ, так как ее поведение не укладывается в рамки допустимого.

А до этого в Киеве пара мужчин прямо на остановке придалась плотским утехам и занялась оральным сексом. Их вообще не смущали прохожие и они вели себя достаточно раскованно. На видео видно, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на улицах Киева заметили парня без нижнего белья. Стоит отметить, что расхаживал он в достаточно людном месте неподалеку от оживленной проезжей части.