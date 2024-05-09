Не смогли сдержать страсть: в Киеве парочка занялась сексом на глазах у прохожих (видео)

Инцидент произошел в достаточно людном месте

В Киеве на территории Труханова острова прохожие стали свидетелями необычной картины — здесь средь бела дня парочка занялась сексом. Стоит отметить, что половой акт происходил в достаточно людном месте неподалеку от оживленной пешеходной тропинки.

По всей видимости пара не смогла сдержаться и решила придаться плотским утехам прямо на глазах у зевак. Развлечения "экстремалов" попали в объектив прохожего ,который и опубликовал пикантное видео в соцсети.

Так, на Трухановом острове прохожие заметили под деревом парня и девушку, которые не обращали внимания на окружающих и занимались сексом. Парочка не стала заботиться о приватности и лежала прямо на траве под деревом.

Стоит отметить, что с приходом тепла на территории острова отдыхает все больше людей, многие из которых приезжают сюда с детьми.

Такое поведению пары в общественном месте выглядит странно и даже аморально, однако страстным влюбленным явно до этого нет никакого дела.

Парочку заметили на Трухановом острове

Напомним, что секс в общественном месте является нарушением общественного порядка и может грозить "экспериментаторам" административной ответственностью.

Штраф за интим в общественном месте в Украине может варьироваться от 51 до 119 гривен.

Кроме штрафа могут применяться и другие виды наказания:

Общественные работы: от 40 до 60 часов.

Исправительные работы: от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка.

Административный арест: до 15 дней.

Об этом сообщает юридический ресурс "Протокол".

Также важно отметить, что половой акт в общественном месте может квалифицироваться как уголовное преступление, если:

Он происходит на виду у детей.

Один из участников несовершеннолетний.

В таких случаях, кроме вышеуказанных видов наказания, может быть применена судимость, а также:

Штраф: от 8500 до 17 000 гривен.

Арест: от 1 до 6 месяцев.

Ограничение свободы: 5 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в киевском метро заметили женщину без одежды. Дама вела себя очень странно и скорее всего находилась под воздействием наркотических или психотропных веществ, так как ее поведение не укладывается в рамки допустимого.