В Киеве во время войны проводят секс-вечеринки: что такое кинки-пати и реально ли туда попасть

Ивенты быстро набирают популярность

Кто-то скажет, что сейчас не время для громких вечеринок и утех. А кто-то считает иначе и находит способы воплотить свои фантазии и преодолевать стресс.

Украинцы все чаще слышат такое слово, как кинки-пати, но не все понимают, что это такое. "Телеграф" рассказывает о специфике таких мероприятий и как на них попасть.

Что такое кинки-пати

Кинки-пати – это вечеринка или мероприятие, посвященное кинк-культуре, охватывающей широкий спектр сексуальных практик, фетишей и ролевых игр. На таких мероприятиях обычно соблюдаются определенные темы или дресс-код, который может включать латекс, кожу, костюмы и различные аксессуары, связанные с фетиш-культурой.

Кинк-культура — заинтересованность в нетрадиционных сексуальных практиках

В мире много людей ищущих нестандартные способы достижения оргазмов. Чтобы найти единомышленников и разделить с ними сексуальное удовольствие, они организуют и проводят кинки-вечеринки по всему миру. Обычно это закрытые пати, на которые можно попасть только с предварительной регистрацией или личным приглашением.

Кинки-вечеринка – это не только секс. Там им необязательно заниматься. Многие приходят просто послушать музыку, потанцевать, показать себя, познакомиться с интересными людьми или посмотреть на чей-то опыт.

Есть несколько основных правил на кинки-пати, которых должны соблюдать все гости. Во-первых, все действия должны производиться по взаимному согласию. Во-вторых, запрещается фотографировать и снимать видео. В-третьих, не употреблять наркотические средства и не злоупотреблять алкоголем.

Легко ли туда попасть

Анонс такого мероприятия сложно найти в открытом доступе. Наиболее реально наткнуться на информацию о пикантных ивентах можно в социальных сетях, например, в телеграме или инстаграме. Однако большинство групп закрыто.

На такие вечеринки случайных людей не приглашают

На кинки-вечерку попасть могут не все. Чтобы приобрести билет, предварительно необходимо отправить заявку. В ней укажите ссылку на свой профиль в соцсетях. Организаторам она нужна, чтобы проверить, реально ли заявитель человек, чем занимается и не противоречат ли его взгляды на жизнь концепции ивента. Вся личная информация остается конфиденциальной.

Новые гости присоединяются только после личного общения с организаторами, то есть по видеозвонку.

После того как прошли поверку и купили билет, нужно подготовиться. О правилах и дресс-кодах организаторы рассказывают в специальном телеграм-чате.

Организаторы тщательно проверяют каждого желающего

При входе в необычное место гостям предлагают выбрать браслет, указывающий на цель визита. Красный означает, что посетитель не собирается ни с кем взаимодействовать, а просто пришел посмотреть. Желтый браслет выбирают, когда не определились. А зеленый значит, что гость готов на все.

Сколько стоит такое удовольствие

Нам удалось найти несколько групп организации кинки-вечеринок и посмотреть прайс. И можем сказать, что такое удовольствие не из дешевых.

Стоимость билета для мужчин составляет в среднем 7 тысяч гривен. Для пары такая же сумма. Дешевле всего для женщин — 2,5 тысячи гривен.

На вечеринку могут попасть не все совершеннолетние. Обычно ивенты проводятся для 28+.

Анонс закрытой кинки-вечеринки

Организаторы отмечают, что на кинки-пате не будет полного обнажения, каких-либо видов наркотиков, интимных услуг, хамства и неадекватного поведения. Все эти персонажи отсеиваются на этапе собеседования.

Откровенная вечеринка без интима

Отметим, кинки-пати проводятся не часто и не анонсируются открыто. Согласно ст. 302 УКУ, это уголовное преступление. За создание или содержание "мест разврата" можно получить реальный срок — до пяти лет лишения свободы.

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