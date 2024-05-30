Украинская порноактриса Джозефина Джексон выступила с советами студентам: возбудились даже в России

Мероприятие не анонсировали публично, однако пришли многие люди

Украинская порноактриса Джозефина Джексон (настоящее имя Юлия Сенюк), хорошо известная широкой общественности своей поддержкой украинских военных, а также различными волонтерскими мероприятиями, посетила Переяславский университет Григория Сковороды. Актриса стала спикером на мероприятии "Платформа возможностей".

Об этом стало известно с официального сайта учебного заведения. Отмечается, что, несмотря на отсутствие публичных анонсов, на встречу собралось несколько десятков жаждущих общения студентов.

"В течение часа Юлия откровенно рассказывала о своем образовании и причинах выбора профессионального пути, хейте и медийной узнаваемости, осуществленных мечтах и волонтерстве, важности поддержки раненых защитников и многом другом. Конечно же, искренне отвечала на вопросы присутствующих", — говорится в сообщении.

На визит украинской звезды взрослых фильмов в один из вузов отреагировали даже на пропагандистских ресурсах РФ. Так, новость, в частности, опубликовало издание RT (ранее — Russia Today). Отметили, что Джозефина призвала студентов больше "работать головой".

На встрече Джозефина рассказала о своей семье, школе и первых карьерных шагах. Заметила, что имеет образование магистра по направлению "международные экономические отношения" и особое внимание студентов обратила на важность изучения английского языка.

"Не знать английского — это как быть без рук", — подчеркнула актриса.

Рассказала звезда взрослого кино и про свой первый опыт работы. По ее словам, на втором курсе университета им предложили поехать на практику в Польшу. Девушке такая перспектива показалась гораздо интереснее, чем практика в одном из львовских банков и она с радостью согласилась. Однако сложилось, не так, как предполагалось.

"Мы ожидали, что в отеле будем работать, отдыхать у моря. Как оказалось, это было Балтийское море, которое считается самым холодным. И в конечном итоге это был адский труд. Мы работали горничными – это был мой первый опыт физической работы, и мне не понравилось. Это было тяжело", — рассказала актриса.

И добавила, что именно так заработала свои первые деньги, однако в тот момент поняла — физический труд не для нее.

"Я заработала свои первые деньги и поняла, что таким образом я точно работать не буду, и надо работать, наверное, больше головой. Конечно, вы скажете, что в сфере в которой я работаю, не сильно нужен мозг. Но если вы хотите карьерного роста, в общем где угодно нужно иметь мозг", — подчеркнула Джозефина.

Во взрослых фильмах актриса начала сниматься в 2019 году. По ее словам, все началось с фотосессий в стиле nude (эротические фото), а затем Джозефина получила предложение сняться в порнофильме.

"Я подумала, что не хочу зависеть от своих родителей. И это не то, что у меня не было денег… Решила почему бы и нет – я могу попробовать один раз, и если мне не понравится, то я, по крайней мере, заработаю деньги и брошу это. Я была так наивна, когда думала, что если ты снимешься в нескольких фильмах, то никто об этом не узнает", — рассказала актриса и подчеркнула, что прежде чем начинать подобную карьеру — стоит подумать миллион раз, ведь в конце концов, все обо всем узнают.

Родители актрисы к выбору своей единственной дочери отнеслись довольно драматично. Мама была более снисходительной, тогда как с папой Джозефин определенный период вообще не общались.

Полномасштабное вторжение России в Украину застало Джозефину в Будапеште. Вопрос о том, возвращаться в Украину или нет вообще не стоял.

"Начнем с того, что у меня здесь семья, парень, вот скоро бабушка вернется — поэтому, без вариантов, я не могла бы сама уехать, оставить всех. Поэтому я решила продлевать свою жизнь здесь — в Украине", — отметила актриса.

Конечно, Джозефина покидает страну на период съемок, однако всегда возвращается. Чтобы "не просиживать штаны" в период между съемками начала приобщаться к благотворительным проектам и волонтерству.

"Начало полномасштабного вторжения я встретила в Будапеште. И вот когда я решила ехать назад, мой друг-француз отвез меня на своей машине к границе. Перед отъездом мы собрали в супермаркете все нужные, дефицитные на то время, вещи и продукты – об этом просила девочка из Золочева. Мы все это собрали и привезли домой – вот это и был мой первый волонтерский шаг. Также, когда вижу определенную приемлемую сумму до закрытия сбора, я стараюсь его закрывать", — рассказала Джозефина.

О своей волонтерской деятельности актриса решила рассказать в начале этого года. Понимает, что пиариться на этом не хорошо, однако замечает, когда видит, что делают другие медийные лица, ее это мотивирует.

"Сейчас начали распространять информацию по находящимся в Киеве военным, которые за счет этого стали более известны и о них пишут разные издания, например BBC или Deutche Welle. С этого всего и началась моя волонтерская деятельность. Я стала послом реабилитационного центра Титановых. Сейчас часто посещаю его и помогаю. Распространяю собрание, создаем благотворительный календарь с военными", — рассказала актриса.

Сейчас актриса и волонтер завершает работу над анонсированным благотворительным календарем, а вскоре планирует разыграть свой автомобиль, чтобы собрать несколько миллионов гривен для реабилитационного центра, который занимается военными.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинская порнозвезда Джозефина Джексон прокомментировала волну хейта после фотосессии с военными.