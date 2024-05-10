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Вкус Греции в вашем доме: рецепт соуса дзадзики

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Соус дзадзики – очень вкусный и освежающий (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 10 мая 2024, 09:10
Соус дзадзики – очень вкусный и освежающий (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот соус очень быстро и просто готовится.

Дзадзики – это не просто соус, это символ греческой кухни, ее свежесть, легкость и богатство вкусов.

Эта йогуртовая основа с огурцами, чесноком, укропом и оливковым маслом дарит незабываемые ощущения во время каждого куска. Сегодня мы поделимся с вами рецептом дзадзики, который поможет вам перенестись на живописные острова Эгея.

Классический рецепт дзадзики:

Ингредиенты:

  • 500 г греческого йогурта
  • 2 огурца
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 пучок укропа
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Натрите огурцы на мелкой терке и отцедите лишнюю жидкость марлей.
  2. Мелко нарежьте укроп и чеснок.
  3. В большой миске смешайте йогурт, огурцы, укроп, чеснок, оливковое и лимонный сок.
  4. Добавьте соль и перец по вкусу.
  5. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте ее в холодильник на 30 минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.

Совет:

Дзадзики – это универсальный соус, который можно подавать с разными блюдами. Он прекрасно сочетается с питой, сулаками, шашлыком, рыбой, овощами и салатами. Добавьте к дзадзике немного масел, каперсов, сушеных трав по вашему вкусу, чтобы создать собственную уникальную версию этого замечательного соуса.

Соус дзадзики часто подают к мясным блюдам, жареным или свежим овощам и как закуску. Также мы делились классическим чесночным соусом для салатов, картофеля и рыбы.

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