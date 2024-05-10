Вкус Греции в вашем доме: рецепт соуса дзадзики

Этот соус очень быстро и просто готовится.

Дзадзики – это не просто соус, это символ греческой кухни, ее свежесть, легкость и богатство вкусов.

Эта йогуртовая основа с огурцами, чесноком, укропом и оливковым маслом дарит незабываемые ощущения во время каждого куска. Сегодня мы поделимся с вами рецептом дзадзики, который поможет вам перенестись на живописные острова Эгея.

Классический рецепт дзадзики:

Ингредиенты:

500 г греческого йогурта

2 огурца

2 зубчика чеснока

1 пучок укропа

3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Натрите огурцы на мелкой терке и отцедите лишнюю жидкость марлей. Мелко нарежьте укроп и чеснок. В большой миске смешайте йогурт, огурцы, укроп, чеснок, оливковое и лимонный сок. Добавьте соль и перец по вкусу. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте ее в холодильник на 30 минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.

Совет:

Дзадзики – это универсальный соус, который можно подавать с разными блюдами. Он прекрасно сочетается с питой, сулаками, шашлыком, рыбой, овощами и салатами. Добавьте к дзадзике немного масел, каперсов, сушеных трав по вашему вкусу, чтобы создать собственную уникальную версию этого замечательного соуса.

Соус дзадзики часто подают к мясным блюдам, жареным или свежим овощам и как закуску. Также мы делились классическим чесночным соусом для салатов, картофеля и рыбы.