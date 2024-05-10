Вкус Греции в вашем доме: рецепт соуса дзадзики
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Этот соус очень быстро и просто готовится.
Дзадзики – это не просто соус, это символ греческой кухни, ее свежесть, легкость и богатство вкусов.
Эта йогуртовая основа с огурцами, чесноком, укропом и оливковым маслом дарит незабываемые ощущения во время каждого куска. Сегодня мы поделимся с вами рецептом дзадзики, который поможет вам перенестись на живописные острова Эгея.
Классический рецепт дзадзики:
Ингредиенты:
- 500 г греческого йогурта
- 2 огурца
- 2 зубчика чеснока
- 1 пучок укропа
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Натрите огурцы на мелкой терке и отцедите лишнюю жидкость марлей.
- Мелко нарежьте укроп и чеснок.
- В большой миске смешайте йогурт, огурцы, укроп, чеснок, оливковое и лимонный сок.
- Добавьте соль и перец по вкусу.
- Накройте миску пищевой пленкой и поставьте ее в холодильник на 30 минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.
Совет:
Дзадзики – это универсальный соус, который можно подавать с разными блюдами. Он прекрасно сочетается с питой, сулаками, шашлыком, рыбой, овощами и салатами. Добавьте к дзадзике немного масел, каперсов, сушеных трав по вашему вкусу, чтобы создать собственную уникальную версию этого замечательного соуса.
Соус дзадзики часто подают к мясным блюдам, жареным или свежим овощам и как закуску. Также мы делились классическим чесночным соусом для салатов, картофеля и рыбы.