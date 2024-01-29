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Привлеките бедность, проблемы и ссоры: какие вещи нужно выбросить из дома

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Почему нельзя хранить дома мрачные картины
Почему нельзя хранить дома мрачные картины. Фото freepik.com

Такие вещи могут принести вам бедность и несчастье

Многие народные приметы говорят, что есть вещи, которые притягивают в дом конфликты и несчастья. Однако мало кто знает об этом. Раньше мы рассказывали, о чем вещает порванная одежда. Теперь поговорим, какие вещи в вашем доме могут привлечь нищету.

Сохраняя дома эти вещи, вы рискуете не только привлечь бедность и ссоры, но и болезни. Об этом пишет РадиоТрек.

Какие вещи притягивают несчастье

Старые вещи

Любые старые вещи следует выбрасывать. Они притягивают негатив и могут навлечь бедность. Если есть вещь, которой вы не пользуетесь уже долгое время, не стоит надеяться, что в будущем она вам понадобится.

Мрачные картины

Картины, на которых изображены мертвые деревья или поваленные, также нельзя хранить дома. Дом, в котором висят такие изображения, притягивают негатив.

Сухой камыш

Считается, что камыш опасен для хранения дома. Он может принести болезни и даже смерть.

Поломанная техника

Очень часто сломанную технику используют как подставки или тумбочки. Такая "мебель" хоть и может помочь сэкономить, однако она может притягивать негативную энергетику. Это также относится к старым компьютерам, телефонам и ноутбукам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли вывешивать белье сушиться на улицу в мороз. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

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